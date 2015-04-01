УПЦ готовит общецерковные мероприятия по случаю 1000-летия преставления князя Владимира - решение Священного Синода

Украинская Православная Церковь утвердила мероприятия по случаю 1000-летия преставления равноапостольного князя Владимира. Соответствующее решение было принято сегодня Священным Синодом, сообщает Центр информации УПЦ.

В частности, с мая по июль планируется провести Всеукраинский крестный ход с мощами равноапостольного князя Владимира.

"Крестный ход с мощами князя Владимира планируется по всем епархиям Украинской Православной Церкви. Во время крестного хода будет организован сбор благотворительных пожертвований для пострадавших от военного конфликта на Востоке Украины. Также состоится международная выставка украинских художников «Украина - край князя Владимира». Мероприятия пройдут во Франции, Испании, Италии, Польши и завершатся в Украине 28 июля, в день Крещения Руси ", - прокомментировал решение Cвященного Синода Управляющий делами УПЦ митрополит Антоний.

Также 27 мая в Киевской духовной академии состоится конференция, посвященная 1000-летию преставления равноапостольного князя Владимира.

Кульминацией праздничных мероприятий станет молебен 27 июля на Владимирской горке возле памятника равноапостольному князю Владимиру и 28 июля - Божественная литургия на Соборной площади Киево-Печерской лавры.