В Грузии Православная Церковь пользуется доверием 91% жителей страны

В Грузии опубликованы новые данные исследования общественного мнения, проведенного Международным республиканским институтом (IRI).

Согласно опросу, 91% респондентов положительно оценивает деятельность Грузинская Православной Церкви. Деятельность Церкви не нравится 3% опрошенным, четкого мнения по этому поводу не смогли сформулировать 6% опрошенных.

Согласно исследованию IRI, после ГПЦ наибольшим доверием пользуется армия (87%), а на третьем месте - СМИ, деятельность которых считает положительным 82% опрошенных.

Исследование проводилось с 3 по 28 февраля по принципу случайного отбора. В исследовании приняли участие 1500 граждан от 18 лет и выше. Погрешность исследования не превышает 2,5%, сообщает портал Грузия Online.