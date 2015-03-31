Митрополита Павла поздравили с 21-летием наместнического служения

30 марта, в день памяти преподобных Алексия, человека Божия и Парфения Киевского митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел отметил годовщину своего наместнического служения.

К празднику в Лавру с горы Афон была доставлена частица святых мощей прп. Алексия.

Митрополит Павел в день 21-летия наместнического служения поблагодарил за поздравления молитвы. «Для монашествующих нет более светлых дней, кроме беседы с Богом», - заметил митрополит Павел.

Владыка вспомнил о Блаженнейшем Митрополите Владимире: и сегодня духовно Блаженнейший с нами, просит сейчас милости для тех, кого Господь избрал в свой удел.

«Сегодня Господь послал свою милость через отца Гавриила с Афонской горы – мощи Алексия, святаго праведного человека Божиего», - сказал митрополит Павел, коротко поведав о важнейших вехах жития святого. После слов благодарности в адрес Афонского гостя отцу Гавриилу предоставили возможность обратиться к верующим.

Отец Гавриил поблагодарил за ту любовь, которая воздается святому через почитание его мощей и сказал о том, что не планировал прибыть в Киево-Печерскую лавру именно в день прославления святого Алексия, человека Божия. Но Господь управил именно так.

После богослужения был отслужен благодарственный молебен перед иконами празднуемых святых.

Также в этот день наместника Лавры поздравили с годовщиной послушания братия обители и учащиеся КДАиС. От лица насельников лавры, архимандрит Нестор пожелал Владыке Павлу, чтобы Господь укреплял его в силе, мудрости, здравии на многие годы, чтобы братия не переставала радоваться и укрепляться духовно под руководством Его Высокопреосвященства.

В знак признательности Владыке Павлу была подарена икона прпп. Антония и Феодосия Печерских.

Его Высокопреосвященство поблагодарил братию за молитвы и труды.

Особое поздравление наместнику Успенской Киево-Печерской Лавры приготовили певчие хора Киевских духовных школ, расположенных на территории монастыря. Под управлением архимандрита Романа студенты пропели «Многая лета».

На память были вручены подарки и сделано общее фото.

По материалам сайта Киево-Печерской лавры