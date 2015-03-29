30 семей вынужденных переселенцев получили гуманитарную помощь

В Киево-Печерской лавре состоялась внеочередная выдача гуманитарной помощи вынужденным переселенцам с востока Украины. Продуктовые наборы получили 30 нуждающихся семей.

Как отмечают в Синодальном отделе УПЦ по социально-гуманитарным вопросам, несмотря на то, что следующая плановая выдача гуманитарной помощи должна была состояться в апреле текущего года, волонтеры собрали достаточно продуктов, чтобы обеспечить необходимым некоторые семьи переселенцев.

«Желание людей помогать другим людям не исчезло, - говорит председатель Отдела протоиерей Владислав Диханов. - Господь посылает нам добрых людей не только из Украины, но и из-за рубежа... Например, одни из последних передач помощи были от православных братьев из Чехии и от православных из Бельгии». По словам отца Владислава, гуманитарные грузы также поступают от представителей других конфессий.

На этот раз к благородному делу присоединился и Отдел внешних церковных связей Русской Православной Церкви. Его работники передали в Центр гуманитарной помощи 1100 индивидуальных пакетов средств гигиены.

По материалам официального сайта Синодального отдела УПЦ по социально-гуманитарным вопросам УПЦ