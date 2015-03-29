Предстоятель УПЦ посетил Архангело-Михайловский Зверинецкий монастырь столицы

29 марта, в Неделю 5-ю Великого поста, в день памяти преподобной Марии Египетской и Собора преподобных и преподобномучеников Зверинецких, Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий совершил Божественную литургию в Архангело-Михайловском Зверинецком монастыре столицы.

Его Блаженству сослужили архиепископ Переяслав-Подольский и Шаргородский Агапит, епископ Ирпенский Климент, наместник обители архимандрит Кассиан, а также духовенство монастыря.

Собор преподобных и преподобномучеников Зверинецких объединяет много святых, которые в разные времена подвизались в пещерном монастыре св. Михаила, основанном еще в Х-ХI вв. Среди них: сщмч. Иоасаф, свт. Леонтий, еп. Ростовский, свт. Михаил, еп. Юрьевский, свт. Мина, еп. Полоцкий, прпп. Маркиан, Софроний, Климент, Мануил, Феодор, Иоанн, Андроник; прп. Лазарь, еп. Переяславский, сщмч. Филарет и другие мученики и подвижники. Память собора святых Зверинецких по традиции совершается в пятую седмицу Великого поста.

Во время Божественной литургии Блаженнейший владыка обратился к пастве со словом проповеди. В конце богослужения был совершен молебное пение перед иконой Зверинецких святых.

Предстоятель поздравил прихожан обители с окончанием пятой недели Великого поста, днем памяти преподобной Марии Египетской и подвижников Зверинецких. «Пусть молитвами преподобных отцов Зверинецких Господь благословит нашу украинскую землю, пошлет мир нашим душам и всему нашему народу, - сказал Архипастырь. - Пусть молитвами этих подвижников Господь помогает и нам хоть немного уподобиться им в любви к Богу, в решимости идти по пути спасения в Царство Небесное».

По окончании богослужения Его Блаженство осмотрел храмы монастыря, помолился перед чудотворными иконами Божьей Матери «Зверинецкая» и «Скоропослушница», а также посетил пещеры, в которых подвизались зверинецкие святые.

Синодальный информационный отдел УПЦ