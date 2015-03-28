Блаженнейший Онуфрий вознес сугубые молитвы за возрождение древнего Десятинного собора

28 марта, в день праздника Похвалы Пресвятой Богородицы (Суббота Акафиста), Предстоятель Украинской Православной Церкви совершил Божественную литургию в Десятинном монастыре Рождества Пресвятой Богородицы столицы.

Перед началом богослужения Предстоятель совершил чин освящения нового иконостаса храма в честь равноапостольных великих князя Владимира и княгини Ольги.

За Божественной литургией Блаженнейший владыка вознес сугубые молитвы за мир в Украине и возрождения древнего Десятинного собора.

После отпуста Архипастырь обратился ко всем присутствующим со словами проповеди и поздравил прихожан с праздником. Его Блаженство пожелал каждому Предстательства Божией Матери.

По окончании богослужения Блаженнейший Митрополит Онуфрий осмотрел место, где стоял древний собор, ознакомился с проектами его восстановления и лично совершил праздничный перезвон колоколов на колокольни Десятинного монастыря.

*** Киевский мужской монастырь Рождества Пресвятой Богородицы был основан в 2009 году вблизи места, где располагался первый на Руси каменный храм - Десятинная церковь. По свидетельству летописей церковь была освящена в 996 году. В 1240 году она была разрушена во время штурма Киева монгольским войском хана Батыя, оставаясь последним оплотом защитников города. В первой половине XIX века. была построена новая Десятинная церковь, однако в 1934 году безбожная власть ее ликвидировала, после чего на месте храма начались археологические раскопки. С 2005 году возле фундамента Десятинной церкви был установлен храм-скиния. Дело возрождения древней святыни начал архимандрит Гедеон (Харон). В 2007 году на территории будущего монастыря был освящен храм в честь равноапостольных великих князя Владимира и княгини Ольги.