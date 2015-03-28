В Киево-Печерской лавре проходит православная выставка-ярмарка «Благовещенская»

Перед Страстной седмицей на территории Успенской Киево-Печерской лавры проходит выставка-ярмарка, приуроченная к Великому празднику Благовещения Пресвятой Богородицы, сообщает Lavra.Ua.

По традиции, перед открытием выставки был совершен молебен "перед началом всякого доброго дела", в котором от лица участников выставки архимандрит Никодим просил помощи Божией, содействующей благим начинаниям по слову Апостола «все делайте во славу Божию» (1Кор.10:31).

На выставке представлен большой ассортимент церковной и промышленной продукции: иконопись, духовно-нравственная литература, аудио-, видеопродукция церковно-исторической и богословской направленности, изделия традиционного народного ремесла, продукция из ткани, монастырские травяные лечебные сборы, продукты пчеловодства.

Выставка- ярмарка представлена в крытом переходе от площади Ближних пещер к Верхней Лавре, а также возле нового памятника преподобным Антонию и Феодосию Печерским.

Вход свободен ежедневно с 9:00 до 19:00. Выставка продлится до 5 апреля включительно. Справки по номерам телефонов: 044-255-11-19, 063-229-76-98