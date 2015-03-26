Киево-Печерскую лавру посетил коллектив редакции периодических изданий общества слепых «Призыв»

26 марта Киево-Печерскую лавру посетил коллектив объединенной редакции периодических изданий Украинского общества слепых «Призыв», сообщает сайт обители.

Общественная организация является уникальной и единственной в Украине, которая готовит издания для незрячих: газету «Промінь», журнал «Заклик» и детский журнал «Школяр» – самое старое издание рельефно-точечным шрифтом «Брайля» на просторах СНГ.

Такой источник информации является чуть ли не единственным для инвалидов по зрению, особенно для тех, которые проживают в сельской местности и не имеют возможности посещать специализированные библиотеки.

Для слабовидящих паломников у мощей прп. Агапита иеромонах Лукиан отслужил молебен бессребренику. Богомольцы участвовали в богослужении усердной молитвой и пением. К святым мощам прикладывались и взрослые, и дети с проблемами зрения, а священник всех помазывал святым маслом.

Затем на площади Ближних пещер батюшка провел с паломниками назидательную беседу, подарил представителям Украинского общества слепых «Призыв» на память о встрече большую икону Сретения Господня. Также общине слепых были переданы сладости, продукты питания, иконки.