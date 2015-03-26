В Греции построят храм в честь преподобного Паисия Святогорца

22 марта по окончании воскресного вечернего богослужения в церкви Святого Христофора города Ханья (остров Крит) митрополит Кидонийский и Апокоронийский Дамаскин обратился к настоятелю этого храма протоиерею Василию и его прихожанам.

Владыка объявил о принятом епархией решении начать строительство храма в честь новопрославленного святого преподобного Паисия Святогорца. Он будет возведен на участке пожертвованном общине церкви Святого Христофора, пишет Agionoros.ru.

Отец Василий сказал, что с радостью возьмется за исполнение этого поручения владыки. Получив благословение архиерея, он обратился к прихожанам с небольшой проповедью: «Мы начинаем работы и верим что Благодать Божия и предстательство преподобного Паисия нам помогут завершить это благое начинание».

Седмица.Ru