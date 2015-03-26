24 марта для оптимизации работы по оказанию гуманитарной помощи в Горловской епархии УПЦ создана Комиссия по приёму и распределению гуманитарной помощи.

В её состав вошли:

Председатель комиссии — архимандрит Тихон (Кондрашов), настоятель храма Нерукотворного Образа Христа Спасителя г. Горловка, тел.: +38 (099) 784-16-18; +38 (093) 974-69-44;

Заместитель председателя — протоиерей Василий Туренко, настоятель храма Казанской иконы Божией Матери г. Горловка;

Кривоног Лариса Петровна, руководитель Епархиального отдела социального служения и благотворительности, тел.: +38 (095) 425-43-85; +38 (063) 341-66-25;

Хайрулина Александра Павловна, руководитель Епархиального отдела религиозного образования и катехизации;

Каминецкий Владимир Иосифович, сотрудник Богоявленского кафедрального собора г. Горловка.

По всем вопросам, связанным с гуманитарной помощью, необходимо обращаться к членам профильной комиссии по указанным выше телефонам, сообшает сайт епархии.