Предстоятель УПЦ в Киево-Печерской лавре совершил чтение Великого покаянного канона

25 марта на утрени Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий совершил чтение Великого покаянного канона прп. Андрея Критского в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. (Видео)

Особенностью сегодняшней утрени является чтение жития прп. Марии Египетской, которая представляет образец истинного покаяния, борьбы с грехом и пример великого милосердия Божия. Традиция чтения канона прп. Андрея Критского с житием прп. Марии Египетской была основана со времен 6 Вселенского собора (конец VII века).

За богослужением также молились наместник обители митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, епископы Макаровский Иларий и Ирпенский Климент, а также духовенство монастыря.

Синодальный информационный отдел УПЦ