Генеральный Секретариат Совета Европы подтвердил получение информации о нарушении прав верующих и общин УПЦ

Генеральный Секретариат Совета Европы оповестил Отдел внешних церковных связей Украинской Православной Церкви о получении письма Председателя Отдела митрополита Луганского и Алчевского Митрофана, где были изложены факты нарушения прав верующих и общин УПЦ.

В письме генерального директора Совета Европы по вопросам демократии госпожи Снежаны Самарджич-Маркович, в частности высказаны заверения в том, что "Совет Европы приложит все усилия для обеспечения прав граждан, закрепленных в Европейской Конвенции прав человека, независимо от их конфессиональной, политической или иной принадлежности".

Аналогичное отдельное подтверждение поступило в адрес ОВЦС УПЦ и от офиса комиссара Совета Европы по правам человека Нильса Муйжниекса, где также было высказано заверения, что упомянутая информация будет взята господином Н. Муйжниексом "во внимание в контексте его работы по мониторингу нарушений прав человека и диалога с правительствами государств-членов".

Отдел внешних церковных связей УПЦ