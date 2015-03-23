Глава УПЦ КП: Неправда в том, что они не признают, что Донбасс - это веками украинская земля

Корень зла находится в тех людях, которые живут в Донбассе и тех, которые находятся в Москве. Такое мнение высказал глава Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата Филарет во время воскресной проповеди 22 марта.

"В чем заключается правда и где корень зла? Корень зла находится в тех людях, которые живут в Донбассе, и тех, которые находятся в Москве", - сказал глава УПЦ КП.

"В чем ложь тех, не всех, а тех сепаратистов, живущих в Донбассе? Неправда в том, что они не признают, что Донбасс - это веками украинская земля. И там жили и живут украинцы. Поезжайте вы по селам Донецкой или Луганской области. Там живет коренное население. Кем они себя считают, русскими или украинцами, если они говорят на украинском языке? Они украинцы. А сепаратисты кто? Это люди, которые приехали из России и других республик Советского Союза или Российской империи и поселились на украинских землях", - отметил патриарх Филарет.

"Можно ли, защищая свою землю, убивать, лишать жизни?.. Является ли это убийством? Нет, братья и сестры, это не есть убийство. И это не является нарушением Заповеди Божьей... Мы не нарушаем заповедь Божью: не убий, когда защищаем свою землю. Мы не идем захватывать чужие земли, а защищаем свое", - подытожил глава УПЦ КП.

По материалам официального сайта УПЦ КП