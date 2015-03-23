Братия Киево-Печерской лавры посетила детей школы-интерната

По благословению наместника Успенской Киево-Печерской лавры митрополита Павла заместитель руководителя социального отдела Лавры архимандрит Лаврентий побывал в гостях в школе-интернате № 12.

У детского заведения бывает нехватка средств, рабочих рук. Но Божьей милостью, находятся добровольные помощники. В интернате помнят предыдущие приезды братии Лавры. Среди подарков, оставленных в этот визит в интернат, были бытовая химия, средства для уборки помещений.

В следующий раз Лавра встретит детей и будет отслужен благодарственный молебен.

Отец Лаврентий попросил разрешения присутствовать на уроке.

Учителя и воспитатели рассказали о том, что детей, которые остались без семейного воспитания, необходимо готовить их к самостоятельной жизни, социальной адаптации.

Прощаясь, отец Лаврентий благословил всех, а руководитель детского учреждения поблагодарил в его лице братию обители за участие в жизни интерната и посильную помощь.

По материалам сайта Киево-Печерской лавры