Блаженнейший Онуфрий рассказал как достичь того уровня, когда человеку помогают сами ангелы

Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий 22 марта за вечерним богослужением в Киево-Печерской лавре совершил чинопоследование с Акафистом Божественным Страстям Христовым.

После богослужения Его Блаженство обратился к собравшимся со словом проповеди.

«По милости Божией, дорогие братья и сестры, мы достигли четвертого святого воскресенья Великого поста, когда Святая Церковь чтит память преподобного Иоанна Лествечника, в книге которого «Лествица» мы читаем о степени духовных трудов, которыми христиане восходят к вершинам духовного совершенства», - сказал Митрополит Онуфрий.

Его Блаженство сравнил заповеди Блаженства со степенями духовного совершенства, начиная с первой заповеди - «Блаженны нищие духом».

На этой строке, по словам Предстоятеля, человек начинает осознавать, что он без Бога - ничто; на следующей строке - «Блаженны плачущие» - человек начинает плакать о том, что стал достижением лжи и живет в мире заблуждения.

Далее - «Блаженны кроткие». От того, что человек начинает сокрушаться, у него появляется смирение; он понимает, что все люди находятся в таком же состоянии, он начинает сочувствовать другим.

Следующая ступенька - «Блаженны алчущие и жаждущие правды», на которой человек начинает искать не человеческой правды, а правды Божией. И когда человек становится на путь правды Божией, он становится милостивым, следовательно, «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут».

На этой строке милостивый человек начинает всем помогать и именно эта добродетель поднимает человека на следующую ступень - «Блаженны чистые сердцем». У человека исчезает вражда к Богу, ибо только гордое сердце может восстать против заповедей Господних.

Когда же человек очищает свое сердце от гордыни, он становится миротворцем, по заповеди «Блаженны миротворцы, ибо они сынами Божьими назовутся».

Человек может не говорить громких слов о мире, не убеждать враждующие стороны прекратить противостояние, но его мирный настрой передается всем вокруг, и тогда он становится настоящим миротворцем, что привносит в семью и общество мир и согласие.

Следующая ступенька лествицы - когда человек изгоняется за правду - «Блаженны гонимые за правду, ибо тех есть Царство Небесное».

Духовный человек ни на кого за это не обижается, мирно и спокойно принимает такое изгнание, и тогда его ждет еще одно, последнее испытание, когда он преследуется за свою веру, за то, что такой человек принадлежит Христу.

«Такая духовная лествица стоит перед каждым человеком, и мы должны в меру своих сил подниматься от ступени к ступени. Когда человек приближается по ним к ангельскому миру, то сами ангелы помогают человеку в его посильном подвиге», - отметил Митрополит Онуфрий.

Далее Предстоятель привел пример из древнего патерика о блуднице, которая до грехопадения спасла жизнь одному мужчине, который хотел покончить жизнь, потому что имел большие долги. Девушка отдала ему все сбережения, а сама через некоторое время начала чувствовать во всем нужду, и чтобы выжить, стала на нечестивый путь. Тяжело заболев, она захотела креститься, но никто из соседей не захотел привести к блуднице священника. Тогда явились ангелы и окрестили девушку, которая все-таки сделала в своей жизни великий поступок самопожертвования ради ближнего.

«Пусть Господь помогает нам, дорогие братья и сестры, чтобы мы шли по ступеням духовного совершенства и достигли того уровня, когда человеку в ее жизни помогают сами ангелы», - завершил свою проповедь Предстоятель и призвал на всех Божие благословение.