На Тернопольщине "Правый сектор" заявил о "боевом выезде на Почаевскую лавру"

По сообщению общественной организации «Правый Сектор Тернопольщина» на странице в Фейсбук, на 22 марта объявлен организацией «боевой выезд в Почаев» всех ее силовых подразделений.

В организации «Правый Сектор Тернопольщина» считают, будто из Почаевской лавры должна быть вывезена заграницу Почаевская чудотворная икона Богородицы.

В свою очередь, в Украинской Православной Церкви подчеркивают, что не существует никаких подтверждений этой информации, кроме анонимного «обращения жителей Почаева».

В частности, в секторе связей с общественностью УМВД Украины в Тернопольской области опровергли распространенную информацию о вывозе святынь.

«Работники Кременецкого райотдела милиции проверили данную информацию и она не подтвердилась. Правоохранители по этому поводу пообщались с наместником и духовенством Почаевской Свято-Успенской лавры. Они опровергли, что со святыни планируют вывозить икону. По их словам, данную информацию они узнали впервые из Интернета», - говорится в сообщении.

Еще ранее наместник Почаевской лавры митрополит Почаевский Владимир обнародовал обращение, в котором отверг все наветы о возможном вывозе Почаевских святынь за пределы Лавры, а тем более заграницу.

В частности он отметил: «Еще раз заверяю вас, что лаврские святыни находятся на своих местах, и не слушайте тех же, кто еще полтора-два десятка лет назад говорил, что из Лавры уже вывезли все. Куда нам вывозить? Здесь наш духовный дом, мы его полюбили и посвятили ему свою жизнь».

По материалам официального сайта УПЦ