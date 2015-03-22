В Введенском монастыре столицы отметили день памяти преподобной Димитры Киевской (фото)

В Введенском монастыре столицы 22 марта отметили день памяти преподобной Димитры Киевской.

С 2008 года, после причисления основательницы обители к лику святых, в день Сорока Севастийских мучеников, празднуется память прп. Димитры.

Божественную Лиургию, а затем - Крестный ход с мощами подвижницы возглавил наместник Успенской Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел.

После чтения Святого Евангелия митрополит Павел обратился к верующим со словами проповеди о том, что жизнь христианина – постоянная война с врагом рода человеческого. И нужно всегда быть на страже.

Когда у человека все хорошо, то имя Иисуса Христа исповедуется без страха. Но испытания могут поколебать веру, и часто люди забывают о Боге.

Именно молитва, как неотъемлемая часть поста, укрепляет человека на жизненном пути. Через пост человек, благодаря послушанию Церкви, возвышается над страстями, видит в каждом человеке образ Божий. Поэтому, по словам прп. Иоанна Лествичника, пост и молитва – суть два крыла, которые поднимают человека на духовные высоты.

Иссохшее без молитвы сердце не способно произвести ни одного истинно доброго дела, потому что из сердца исходит только то, что оно вместило. В таком состоянии у него не получается поделиться благодатью с другими. Только через молитву открывается красота поста и воздержания, которые украшают человека.

Владыка Павел сказал о том, что Церковь – это духовная сокровищница, в которой хранится все, что необходимо для спасения. Прежде всего – вера, которая дает силу устоять перед соблазнами и самой временной смертью. Святые мученики Севастийские своим свидетельством веры подтвердили слова Господа: «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною» (Матф. 16:24). И тот, кто убоялся смерти, сразу встретился с ней, а мученики же выстояли как адаманты для жизни вечной.

Митрополит Павел привел пример истинного послушания: в этот день празднуется память основательницы Введенской обители – прп. Димитры. Она также претерпела множество испытаний, но устояла.

Владыка Павел пожелал, чтобы Господь сподобил всех присутствующих в этот день на богослужении пребывать всегда в Церкви, чтобы спастись для вечной жизни.

По материалам сайта Киево-Печерской лавры