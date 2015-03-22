Блаженнейший Онуфрий: Если пытаться подняться на высшие ступени лествицы - есть надежда на спасение

22 марта, в день памяти преподобного Иоанна Лествичника и 40 мучеников Севастийских Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил Божественную литургию в Киево-Печерской лавре.

После чтения Святого Евангелия Предстоятель обратился к пастве со словами проповеди о важности примера веры и терпения Севастийских мучеников для христианина.

Отметив, что каждое воскресенье Великого поста посвящено памяти отдельных святых или событий церковной жизни, которые укрепляют православных христиан в несении посильного подвига, Его Блаженство остановился на трудах и учении преподобного Иоанна Лествичника.

"Этот святой учит нас как с помощью добродетелей христианин должен подниматься по ступеням духовного совершенства: от смирения - к любви", - отметил Блаженнейший.

"Эта лествица, по которой нам предстоит подняться, стоит перед каждым из нас, и большинство из нас поднимается по ней всю жизнь. Но есть люди, которые преодолевают ее за более короткое время, исподобляясь духовного совершенства и Небесного Царства. Среди них - сорок севастийских мучеников, чью память сегодня также чтит Святая Церковь", - сказал Предстоятель.

Блаженнейший Митрополит Онуфрий напомнил житие этих святых и пожелал каждому следовать примеру этих святых в христианской ревности и соблюдении святых церковных традиций.

"Если Господь застанет нас хотя бы только на первой ступени нашей лествицы, но мы будем пытаться подняться на высшую, то есть надежда, что Господь примет и благословит наши усилия - есть надежда на спасение. Пусть Господь помогает нам, и молитвами святых севастийских мучеников пусть пошлет душевный мир, любовь к Богу и в Боге - любовь друг к другу, чтобы в нашей стране перестала проливаться кровь и кончилась война", - заключил Архипастырь.

За Литургией была вознесена сугубая молитва о мире в Украине.

По материалам официального сайта УПЦ