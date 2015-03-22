Волынская епархия УПЦ за месяц направила более 100 тонн гуманитарной помощи в зону АТО

По благословению митрополита Волынского и Луцкого Нифонта за последний месяц Волынской епархией УПЦ было направлено более 100 тонн гуманитарной помощи для нужд беженцев - жертв военного противостояния на востоке Украины, сообщает сайт Волынской епархии.

В частности помощь была отправлена для Святогорской Свято-Успенской лавры, где сейчас находятся многие беженцы и дети-сироты, потерявшие родителей в результате войны на востоке нашего государства.

Кроме того, в феврале этого года Волынская епархия передала на нужды детских учреждений Донетчины более 100 тыс. гривен.

Священнослужители Волынской епархии также уже не раз были в зоне АТО, где оказывали военнослужащим и беженцам духовную и материальную помощь. Сбор средств и вещей для нужд украинских военных, которые защищают независимость и соборность нашего государства, проводится в епархии постоянно.

Предоставляется также духовная и материальная помощь семьям погибших в зоне АТО волынских военнослужащих.