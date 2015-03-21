Завершился визит в Украину делегации Всемирного Совета Церквей (укр)

З 17 по 20 березня в Україні з візитом перебувала представницька делегація Всесвітньої Ради Церков (ВРЦ) з Женеви.

До складу делегації увійшли: доктор Олав Фюксе Твейт (Генеральний Секретар Всесвітньої Ради Церков), митрополит Сасімський Геннадій (Константинопольський патріархат), доктор Андерс Вейрюд (архієпископ на спокої, Церква Швеції, Президент ВРЦ по Європі), пані Кетрін Гордон, (Пресвітеріанська Церква США), єпископ Крістофер Хілл (Церква Англії), протоієрей Михаїл Гундяєв (Руська Православна Церква), протоієрей Даниїл Буда (Румунська Православна Церква), пан Пітер Прув (директор Комітету Церков з Міжнародних Зв’язків), пані Керін ван ден Брук (Реформована Церква Голландії), єпископ Ян Янссен (Євангелічна Церква Німеччини). Приймаючою стороною та співорганізатором візиту була Українська Православна Церква. Гостей супроводжували співробітники Відділу зовнішніх церковних зв’язків УПЦ.

18 березня делегація ВРЦ відвідала Києво-Печерську лавру та зустрілася з Головою Відділу зовнішніх церковних зв’язків УПЦ митрополитом Луганським і Алчевським Митрофаном. Генеральний секретар ВРЦ доктор Олаф Твейт на початку зустрічі сказав: «Ми молимось за вас і висловлюємо нашу солідарність з вами в цей важкий для вас час. Сьогоднішній візит – це візит братів і сестер у Христі, а також візит тих, хто стурбований тим, що відбувається у вашій країні. Такий високий рівень делегації ВРЦ свідчить про те, що наша організація не байдужа до ваших проблем». Пастор Олав Твейт завірив митрополита Митрофана в тому, що ВРЦ зі своєї сторони готова докласти максимум зусиль для сприяння в подоланні збройного конфлікту в України. Генсек ВРЦ підкреслив, що делегація прибула, щоб послухати й подивитись, ознайомитись з ситуацією на місці.

Митрополит Митрофан розповів делегації про ситуацію в Україні загалом і на Донбасі зокрема, де сам архієрей звершує своє архіпастирське служіння. Владика зазначив, що на його думку саме Українська Православна Церква сьогодні володіє серйозним потенціалом для підтримання стабільності в українському суспільстві і державі, адже вона є найбільшою православною конфесією в країні (біля 13 тисяч парафій) і рівномірно представлена в усіх регіонах України. Стримана позиція УПЦ під час конфлікту і відмова від політичних оцінок того, що відбувається на сході України, дозволяє УПЦ сьогодні виступати в якості не ангажованої сили, яку сторони конфлікту при бажанні могли б використовувати в якості посередника. При цьому владика зазначив, що УПЦ виступає за збереження територіальної цілісності і єдності країни. Більше того, сьогодні Українська Православна Церква по суті може бути на даний момент практично єдиним можливим реальним інструментом об’єднання нашої країни і повернення Донбасу в український політичний, культурний і соціальний простір. Адже попри неоднозначне відношення до України зі сторони місцевого населення Донбасу, кожної неділі в православних храмах цього регіону згадується за богослужіннями ім’я Митрополита Київського і всієї України. Владика переконаний, що не варто руйнувати цей чи не єдиний міст, що поєднує Донбас з Україною, і вважає, що варто використовувати миротворчий потенціал Церкви. Голова ВЗЦЗ УПЦ висловив відкритість до діалогу з будь-якими міжнародними інституціями задля стабілізації ситуації в країні, в тому числі з Всесвітньою Радою Церков. Владика також розповів делегації ВРЦ про міжконфесійні відносини в Україні. Митрополит Митрофан завірив гостей, що Українська Православна Церква докладає максимум зусиль, щоб зберегти міжконфесійний мир в Україні. На завершення зустрічі митрополит Митрофан подарував Генеральному секретарю ВРЦ пастору Олаву Твейту примірник факсимільного видання Пересопницького Євангелія для Всесвітньої Ради Церков, а також були вручені інші подарунки кожному члену делегації.

Увечері того самого дня одна частина делегації ВРЦ мала зустріч з Всеукраїнською радою церков та релігійних організацій, тоді як інші делегати відвідали Апостольську нунціатуру, де зустрілися з Нунцієм архієпископом Томасом Галіксоном та главою Римо-Католицької Церкви в Україні митрополитом Мечиславом Мокшицьким.

Під час зустрічі делегації ВРЦ з ВРЦіРО йшлося про можливі шляхи співпраці між обома міжконфесійними організаціями взагалі, і у справі спільних зусиль конфесій в сприянні подоланню збройного конфлікту в Україні та його наслідків зокрема. Представники ВРЦ висловили готовність сприяти будь-яким миротворчим ініціативам українських конфесій і наголосили, що приїхали до України з тим, щоб зрозуміти, яким чином їхня підтримка може стати найбільш ефективною. Гості бути приємно вражені рівнем позитивної співпраці українських конфесій у рамках ВРЦіРО.

19 березня два члени делегації ВРЦ – лютеранський архієпископ Андерс Вейрюд та православний протоієрей Даниїл Буда, в супроводі представників УПЦ, відвідали Лисичанськ, Слов’янськ, Миколаївку, Семенівку та інші східноукраїнські населені пункти, де зовсім недавно проходили бойові дії. Гості мали можливість особисто ознайомитись із ситуацією, яка склалася у цій частині України.

Членів ВРЦ супроводжував співробітник Відділу зовнішніх церковних зв’язків УПЦ С. М. Бортник, а також клірик Київської єпархії та голова гуманітарної місії «Милосердя без кордонів» протоієрей Захарія Керстюк, який одночасно супроводжував черговий гуманітарний вантаж для мирного населення зони збройного конфлікту загальною вагою 64 тони. У місті Лисичанськ представників ВРЦ зустрів керуючий Сєверодонецькою єпархією УПЦ єпископ Никодим (Барановський), який подякував шановним гостям за візит та розповів їм про проблеми, з якими зіштовхнулася його паства, що проживає в умовах збройного протистояння. Гості з ВРЦ мали спілкування з місцевим населенням та духовенством, а також особисто роздавали гуманітарну допомогу потребуючим.

Основна частина делегації того самого дня, 19 березня, мала низку зустрічей з представниками державних та науково-релігійних кіл України. Зокрема, гості мали плідну спілкування з Директором департаменту у справах релігій і національностей Міністерства культури України А. В. Юрашем, радником Президента України Ю. П.

Богуцьким, а також з відомим українським релігієзнавцем, а нині ще й народним депутатом Верховної Ради України В. Є. Єленським.

Під час перебування у Києві Генеральному Секретарю ВРЦ Олаву Фюксе Твейту був переданий лист від керуючого Львівською і Галицькою єпархією УПЦ єпископа Філарета (Кучерова), в якому викладені факти розпалювання міжконфесійної ворожнечі на Львівщині.

Ввечері того самого дня члени делегації ВРЦ та представники УПЦ мали спільну прощальну подячну вечерю. У п’ятницю 20 березня делегація Всесвітньої Ради Церков відбула до Женеви.

Відділ зовнішніх церковних зв'язків УПЦ