В Святогорскую лавру прибыло 22 тонн гуманитарной помощи из Винницкой епархии УПЦ

18 марта, по благословению митрополита Винницкого и Барского Симеона, в Винницкой епархии УПЦ очередной раз было собрано и отправлено в Свято-Успенскую Святогорскую лавру гуманитарную помощь. Это уже третий благотворительный транш православных винничан с ноября прошлого года, сообщает официальный сайт УПЦ.

Усилиями и пожертвованиями верующих было собрано 22 тонны продуктов и одежды, а также 100 000 гривен на нужды беженцев и нуждающихся, которых приютила Святогорская лавра. Гуманитарная помощь уже прибыла в обитель и разгружена.

Организаторы благотворительных сборов отмечают, что к подготовке третьего гуманитарного транша активно включились верующие других областей Украины, в частности Черновицкой, Волынской, Ровенской и Тернопольской.