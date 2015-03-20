В день праздника иконы Божией Матери «Споручница грешных» предстоятель УПЦ совершил Литургию в Корецком монастыре

20 марта, в день праздника чудотворной иконы Божией Матери «Споручница грешных» Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий возглавил Божественную литургию в Корецком Свято-Троицком ставропигиальном женском монастыре.

Его Блаженству сослужили наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, митрополит Ровенский и Острожский Варфоломей, архиепископ Уманский и Звенигородский Пантелеимон, архиепископ Житомирский и Новоград-Волынский Никодим, епископ Днепродзержинский и Царичанский Владимир, епископ Львовский и Галицкий Филарет, епископ Ирпенский Климент и духовенство монастыря.

После чтения Святого Евангелия Блаженнейший владыка обратился к верующим со словами проповеди: «Сегодня Святая Церковь чтит чудотворный корецкий образ Божией Матери “Споручница грешных”. Через этот образ Божия Матерь являла и являет Свою милость и к насельницам этой обители, и всем, кто сюда приходит для молитвы, и на весь полесский край». Размышляя о милости и заступничестве Богородицы над православными христианами, Его Блаженство отметил, что Божья Мать заботится о всех людях, которые являются христианами, но особой Ее любви и благодатного покрова сподобляються те, кто правильно славит Бога и пытаются склонить к себе Его благословение через пост, молитву, через добрые дела милосердия.

«Богородица не хочет, - отметил Предстоятель, - чтобы человек, которому Бог подарил и ум, и способности, и таланты, все эти таланты потерял и не познал Бога. Пусть Господь помогает нам, дорогие братья и сестры, чтобы мы в заповедях Господних проводили всю свою земную жизнь, чтобы мы были достойными любви Богородицы и чтобы Она умолила Своего Сына, вернуть мир на нашу украинскую землю и чтобы перестала проливаться человеческая кровь».

По окончании Литургии был совершен молебен перед чудотворной иконой Божией Матери «Споручница грешных».

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