Всеукраинский Совет Церквей встретился с делегацией Всемирного Совета Церквей

18 марта в конференц-зале гостиницы «Крещатик» состоялась встреча делегации Всемирного Совета Церквей с Всеукраинским Советом Церквей и религиозных организаций, сообщает ИРС.

Во время дебатов делегации ВСЦ с ВСЦиРО говорилось о возможных путях сотрудничества между обеими межконфессиональных организациями. Отдельно обсуждались совместные усилия конфессий в содействии преодолению вооруженного конфликта в Украине и его последствий.

Всемирный Совет Церквей на мероприятии представляли: архиепископ Андерс Вейрюд (Церковь Швеции, Президент ВСЦ по Европе), пастор Кэрин ван дер Брок (Реформированная Церковь Голландии), епископ Ян Янссен (Евангелическая Церковь Германии), Питер Прув (директор Комитета Церквей по международным связям), протоиерей Даниил Буда (Румынская Православная Церковь) – уточняется на сайте УПЦ.

В то же время другая часть делегации во главе с Генеральным секретарем ВСЦ пастором Олавом Фюксе Твейтом провела встречу в Апостольской Нунциатуре с Папским Нунцием в Украине архиепископом Томасом Галиксоном и главой Римско-католической Церкви в Украине митрополитом Мечиславом Мокшицким.

Представители Всемирного Совета Церквей выразили готовность содействовать любым миротворческим инициативам украинских конфессий. Иерархи церквей отметили, что приехали в Украину с тем, чтобы понять, каким образом их поддержка может стать наиболее эффективной.