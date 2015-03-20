Всемирный Совет Церквей поддержал миротворческую позицию УПЦ

«Всемирный Совет Церквей выражает свою полную поддержку миротворческой миссии Украинской Православной Церкви», - об этом заявил Генеральный секретарь ВСЦ Олаф Фюксе Твейт на встрече с представителями Церкви, которая состоялась в рамках визита этой международной организации в Украину, сообщает «Православие в Украине».

«Для нас этот визит имеет очень большое значение. Украинские церкви должны найти общий путь к тому, чтобы стать миротворцами в этом конфликте. Поскольку люди Украины, наконец, как и все, нуждаются в мире. Поэтому церкви должны сделать все, чтобы этого достичь. Всемирный Совет Церквей делать все от нас зависящее, чтобы способствовать хорошим намерениям Украинской Православной Церкви», - заявил во время встречи господин Олаф.

Что касается конфликтной ситуации на Востоке Украины и правовой сферы межконфессионального сосуществования в Украине, то Президент Всемирного Совета Церквей по Европе доктор Андерс Вейрюд подчеркнул, что Всемирный Совет Церквей стремится как можно больше узнать о ситуации в Украине. Представители ВСЦ лично ознакомились с ситуацией на Востоке Украины, побывав в зоне АТО.

«Надеемся, что сможем помочь в решении существующих в Украине проблем, особенно на ее Востоке. Но чтобы объективно оценить ситуацию, мы должны услышать различные мнения и мысли людей. Надеемся, что Украина останется для всех государством-образцом того, как христиане, мусульмане и иудеи сосуществуют вместе в мире», - отметил он.