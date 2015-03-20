Блаженнейший Онуфрий посещает Ровенскую епархию

19 марта в рамках архипастырского визита в Ровенскую епархию Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий прибыл в Корецкий Свято-Троицкий ставропигиальный женский монастырь, где 20 марта будет праздноваться память чудотворной иконы Божией Матери «Споручница грешных» - известной святыни этой обители.

Накануне праздника Его Блаженство возглавил Всенощное бдение.

Перед полиелеем Блаженнейший владыка вместе с присутствовавшими архиереями прочитали акафист Божией Матери перед чудотворной иконой «Споручница грешных», который в обители традиционно выполняется распевом.

20 марта, в день престольного праздника, великопостное богослужение в обители начнется в 6:00, а праздничная Божественная литургия - в 8:30.

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