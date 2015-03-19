Комитет ВР поддержал предоставление права церквям основывать учебные заведения (укр.)

Парламентський Комітет з питань науки і освіти вирішив підтримати законопроект № 1447 щодо заснування релігійними організаціями навчальних закладів державного стандарту освіти.

Жвава дискусія з цього приводу відбулася під час засідання 18 березня 2015 року, повідомляє Інститут релігійної свободи.

Ініціаторами законопроекту виступили народні депутати Павло Унгурян, Лілія Гриневич та Віктор Єленський (фракція «Народний фронт»).

Автори проекту пропонують зрівняти релігійні організації у правах з громадськими, благодійними та іншими організаціями та фізичними особами, які мають право засновувати приватні навчальні заклади. Вони посилаються на багаторічний успішний досвід діяльності церковних шкіл у розвинутих країнах, наприклад, у Великобританії, Німеччині, Франції, США, Бельгії, Польщі.

“Раніше парламент ігнорував цей світовий досвід через сприйняття ленінського антагоністичного принципу відокремлення церкви і держави, коли релігійні організації витискалися з суспільної сфери. Досі ігнорується принцип рівності та недискримінаційності, адже лише церкви обмежуються у праві засновувати навчальні заклади”, – зауважив співавтор ініціативи Віктор Єленський.

У відповідь на це Перший заступник Міністра освіти і науки України Інна Совсун заявила: “Міністерство освіти і науки залишається на ленінський позиції про розділення держави і церкви”.

За її словами релігійні організації мають право засновувати духовні навчальні заклади для підготовки священиків, а щодо іншого необхідно дотримуватися конституційного принципу “відокремлення церкви від навчального процесу”. Посадовець Міносвіти висловила думку, що висока якість освіти в церковних школах західних країн пов’язана лише з тим, що вони є найстарішими, і в часи їх створення не було інших варіантів заснування навчальних закладів.

Серед загроз, які несе в собі надання церквам права засновувати школи, Інна Совсун зазначила “питання щодо змісту навчання і того, наскільки релігійні школи зможуть забезпечити адекватне викладання теорії еволюції, і яким чином це буде співпадати з релігійним вченням, яке так само буде входити у склад навчальної програми”.

Підтримуючи законопроект № 1447, виконавчий директор Інституту релігійної свободи Максим Васінзауважив, що право батьків виховувати дитину відповідно до власних релігійних чи світоглядних переконань закріплено в міжнародних договорах, ратифікованих Україною. Експерт також навів приклад Словаччини, де право церков на заснування шкіл було відновлено лише у 1990-х роках, але з того часу вони стали найуспішнішими в країні.

Члени Комітету також порушили питання зловживань цим правом збоку так званих сект, а також проблематики політизації діяльності деяких релігійних організацій.

Священик Української греко-католицької церкви Роман Небожук зауважив на це, що зловживання можуть траплятися у різних школах, хто б їх не засновував, а тому держава через контролюючі органи має запобігати релігійній ворожнечі чи порушенням прав дітей у всіх без виключення навчальних закладах.

У підсумку Комітет з питань науки і освіти вирішив підтримати законопроект за основу у першому читанні з подальшим доопрацюванням.

“Засновані релігійними організаціями навчальні заклади будуть ліцензуватися та дотримуватися державного стандарту, який гарантуватиме науковий характер освіти. При цьому питання взаємодії церкви і держави не виключаються нормами Конституції України”, – наголосила голова Комітету Лілія Гриневич.