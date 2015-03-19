Блаженнейший Митрополит Онуфрий встретился с Верховным Комиссаром ОБСЕ
17:06, 19 марта 2015Православие
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19 марта Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий встретился в своей резиденции на территории Киево-Печерской Лавры с делегацией ОБСЕ во главе с Верховным Комиссаром по делам национальных меньшинств г-жой Астрид Турс.
Во время встречи обсуждались вопросы современного общественного состояния в Украине, сообщает официальный сайт УПЦ.
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