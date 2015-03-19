Блаженнейший Митрополит Онуфрий встретился с Верховным Комиссаром ОБСЕ

19 марта Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий встретился в своей резиденции на территории Киево-Печерской Лавры с делегацией ОБСЕ во главе с Верховным Комиссаром по делам национальных меньшинств г-жой Астрид Турс.

Во время встречи обсуждались вопросы современного общественного состояния в Украине, сообщает официальный сайт УПЦ.