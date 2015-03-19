В Афинах состоится международая конференция «Электронные СМИ и православное пастырское душепопечение»

7-9 мая в Афинах (Греция) под покровительством Патриарха Вселенского Варфоломея состоится Международая конференция “Электронные СМИ и Православное Пастырское Душепопечение”, сообщает "Религия в Украине" со ссылкой на сайт организаторов события.

За последние два десятилетия человечество стало свидетелем беспрецедентного взрыва в сфере развития электронных средств информации и связи. На фоне этих новых обстоятельств не оказались позади Поместные Православные Церкви и православные верующие всего мира, используя, по возможности, эти ресурсы для распространения слова Божия и основ подлинной христианской духовности, Святоотеческой традиции и православного богословия.

На конференции будет произведена оценка проделанного труда православных верующих в области пастырства через цифровые технологии, будут поставлены вопросы о динамике православного присутствия в конкретной области и обсуждены перспективы дальнейшего развития христианского слова в киберпространстве.

Форум будет проводиться 7-9 мая в гостинице Divani Apollon в Афинах.

На конференции предполагаются выступления 75 специалистов в данной области, православных клириков и мирян из 21 стран, которые представляют все юрисдикции Православной Церкви.