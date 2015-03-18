Поездка на Афон как еще один шаг к миру – митрополит Антоний (Паканич) о молитве на Святой Горе

Делегация во главе с Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием несколько дней назад вернулись со Святой горы Афон. Интервью с Управляющим делами УПЦ об этой поездке, а также о значении Афона в жизни владыки.

— Время от времени мы видим, как высшие иерархи УПЦ посещают Афон. Какова цель таких поездок?

— Афон посещают не только высшие иерархи УПЦ, а и иерархи других Православных Церквей. И не только иерархи. Миряне, простые верующие всегда с огромным трепетом стремятся на Святую Гору. Ведь именно здесь находятся величайшие святыни православного мира. Поэтому целью таких поездок всегда была и есть молитва.

Здесь молиться особенно легко. Не в плане отсутствия духовных усилий, а в плане особенного ощущения чрезвычайно близкого присутствия Божия. Здесь ничто не отвлекает от молитвы. Весь жизненный уклад любого монастыря построен вокруг молитвы. Понятно, что все православные верующие, а тем более монахи, читают утренние и вечерние молитвы, совершают ежедневные Богослужения. Но только на Афоне я видел, как люди молятся не только до и после еды, а даже во время того, как убирают со стола! Здесь все, подчеркиваю, абсолютно все делается с молитвой. Именно в связи с Афоном можно вспомнить слова из Священного Писания “с преподобным преподобен будеши” (Псалом 17,26). Кто хотя бы один раз побывал на Афоне, знает, о чем я говорю. Атмосфера Святой Горы, сам её воздух, все пропитано молитвой.

Что касается нашей последней поездки, о которой Вы спрашиваете, то мы с Блаженнейшим Владыкой Онуфрием специально ездили на Афон для того, чтобы помолиться о мире в Украине.

Наш Предстоятель последовательно придерживается той позиции, что только молитва может остановить войну в нашей державе. Это и благословение на чтение Псалтыри во время Великого Поста в прошлом году, и специальные молитвы, которые возносятся в каждом храме нашей Церкви, и благословение на усиление индивидуального поста в пятницу, и личный пример Блаженнейшего, для которого молитва – это дыхание души.

— Как афонские отцы воспринимают события в нашей стране?

— Не только на Афоне, а во всем мире переживают о событиях в Украине, ведь продолжают звучать выстрелы и гибнут люди. К этому нельзя быть равнодушным. Конечно же, афонские монахи молитвенно разделяют с нами боль за все происходящее в нашей стране. Во время посещения афонских обителей и общения с братией монастырей мы просили молитв за Украину и всегда встречали самое горячее участие насельников тех обителей, где мы побывали.

В частности, игумен Ватопедского монастыря, архимандрит Ефрем, сказал, что молится вместе с нами за мир в Украине. Но, что особенно важно, он подчеркнул, что поддержка украинцами канонической Церкви, которой у нас в стране является Украинская Православная Церковь, и канонического Предстоятеля – Блаженнейшего Митрополита Онуфрия — это не просто вопрос евхаристического общения со всеми Поместными Православными Церквями, а вопрос спасения, как личного, так и для всей страны.

— Что значит Афон лично для Вас?

— Для меня лично, как и для каждого монаха, Афон — это второй Иерусалим, это своего рода земля обетованная, то есть место, в которое стремится сердце монаха.

Афон — это пример самоотверженного духовного подвига. Люди, которые там живут, много трудятся, постоянно молятся и мало спят. Там нет той суеты, которая окружает нас в миру, на материке. Каждый раз, когда я приезжаю на Святую Гору, получаю назидание и понимаю, что нужно еще усерднее работать над своим духовным состоянием.

“Православная жизнь”