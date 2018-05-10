Делегация Всемирного Совета Церквей в Киево-Печерской лавре: Мы молимся за вас и выражаем нашу солидарность

18 марта в Киево-Печерской лавре состоялась встреча Председателя Отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви митрополита Луганского и Алчевского Митрофана с делегацией Всемирного Совета Церквей (ВСЦ), которая пребывает с визитом в Киеве.

Генеральный секретарь ВСЦ доктор Олаф Твейт в начале встречи сказал: «Мы молимся за вас и выражаем нашу солидарность с вами в это тяжелое для вас время. Сегодняшний визит - это визит братьев и сестер во Христе, а также визит тех, кто обеспокоен тем, что происходит в вашей стране. Такой высокий уровень делегации ВСЦ свидетельствует о том, что наша организация не равнодушна к вашим проблемам».

Пастор Олаф Твейт заверил митрополита Митрофана в том, что ВСЦ со своей стороны готов приложить максимум усилий для содействия в преодолении вооруженного конфликта в Украине. Генсек ВСЦ подчеркнул, что делегация прибыла, чтобы послушать и посмотреть, ознакомиться с ситуацией на месте.

Поприветствовав гостей, митрополит Митрофан рассказал о ситуации в Украине в целом и в Донбассе в частности, где сам архиерей совершает свое архипастырское служение.

«Я возглавляю епархию в Луганске и знаю ситуацию непосредственно, общаюсь с людьми, знаю их настроения», - начал владыка и отметил, что по его мнению именно Украинская Православная Церковь сегодня обладает серьезным потенциалом для поддержания стабильности в украинском обществе и государстве, ведь она является самой большой православной конфессией в стране (около 13 тысяч приходов) и равномерно представлена во всех регионах Украины. Сдержанная позиция УПЦ во время конфликта и отказ от политических оценок того, что происходит на востоке Украины, позволяет УПЦ сегодня выступать в качестве не ангажированной силы, которую стороны конфликта при желании могли бы использовать в качестве посредника", - сказал владыка Митрован.

При этом владыка отметил, что УПЦ выступает за сохранение территориальной целостности и единства страны. Более того, сегодня Украинская Православная Церковь на данный момент является практически единственным возможным реальным инструментом объединения нашей страны и возвращения Донбасса в украинское политическое, культурное и социальное пространство. Ведь несмотря на неоднозначное отношение к Украине со стороны местного населения Донбасса, каждое воскресенье в православных храмах этого региона упоминается за богослужениями имя Митрополита Киевского и всея Украины. Владыка убежден, что не стоит разрушать этот едва ли не единственный мост, который объединяет Донбасс с Украиной, и считает, что стоит использовать миротворческий потенциал Церкви.

Председатель ОВЦС УПЦ выразил открытость к диалогу с любыми международными организациями ради стабилизации ситуации в стране, в том числе с Всемирным Советом Церквей. В этом плане речь, в частности, может идти о потенциальном формировании Украинской Православной Церковью совместно с Всемирным Советом Церквей и другими международными структурами эффективных переговорных площадок для решения различных острых вопросов в рамках выстраивания полноценного взаимодействия между сторонами конфликта.

Владыка также рассказал делегации ВСЦ о межконфессиональных отношениях в Украине. Митрополит Митрофан отметил, что на сегодня УПЦ имеет ровные отношения почти со всеми украинскими конфессиями, за исключением УПЦ КП, представители которой, используя поддержку радикальных политических сил и нередко и отдельных представителей органов местного самоуправления, захватывают храмы УПЦ, клевещут и подогревают информационную кампанию против Церкви. Были приведены конкретные факты, на которые владыка призвал активно реагировать международное сообщество. Ведь, в связи с этим зреет недовольство среди самих прихожан УПЦ, которые не могут спокойно смотреть на то, как у них отбирают храмы. Как следствие, могут возникнуть новые очаги напряжения, что в нынешней ситуации может привести к непоправимим последствиям.

Такая возможная ситуация, по мнению митрополита, может ударить и по позициям Европы, ведь межрелигиозное противостояние в Украине создаст опасность не только для украинского государства, но угрожает и европейской безопасности. Председатель ОВЦС выразил надежду, что руководство Всемирного Совета Церквей донесет позицию УПЦ международному религиозному, так и политическому сообществу.

Митрополит Митрофан заверил гостей, что Украинская Православная Церковь прилагает максимум усилий, чтобы сохранить межконфессиональный мир в Украине, несмотря на факты провокаций. Более того, УПЦ в силу возможностей старается помогать на Донбассе и другим конфессиям, права которых в зоне конфликта нарушаются.

В частности, владыка напомнил о том, что когда в г. Антрацит 8 сентября 2014 года вооруженные люди захватили здание церкви христиан-баптистов, и заявили, что здесь будет «православный центр», то УПЦ официально отмежевалась от такой акции и заявила, что не только не одобряет, но и не примет подобных «подарков».

Аналогичная ситуация сложилась после захвата кафедрального собора и помещения епархиального управления так называемой УПЦ КП в Луганске, где самому митрополиту Митрофану, как управляющему Луганской епархией УПЦ, были предложены упомянутые помещения, от чего он категорически отказался.

Также осенью 2014 года, в г. Горловка, Донецкой области, вооруженные люди прервали молитву и разогнали верующих церкви Адвентистов седьмого дня, а их пастора - Литвиненко Сергея Григорьевича вывезли в неизвестном направлении. Представителям УПЦ с помощью Горловской епархии удалось выяснить, что пастор жив, его жизни ничего не угрожает и через некоторое время его освободили. Таким образом, УПЦ пытается посильно помогать другим конфессиям в их проблемных ситуациях или по крайней мере пытается не усложнять их. Владыка выразил надежду, что соответствующее отношение к УПЦ будет и со стороны других конфессий.

Выслушав митрополита Митрофана, один из членов делегации православный митрополит Сасимский Геннадий (Константинопольский патриархат) со своей стороны заметил: «Вы упоминали о Киевском патриархате. В нашей Церкви мы не называем Киевский патриархат Киевским патриархатом. Мы называем их раскольниками, чтобы не было впечатления, что мы их признаем. Они могут себя называть как хотят, но их не признает ни одна Церковь».

Епископ Англиканской Церкви Кристофер Хилл со своей стороны отметил, что положение, в котором оказалась УПЦ, напоминает ему ситуацию, которая сложилась в Великобритании в 20-е годы ХХ-го века. В то время в Ирландии вспыхнула война и Англиканская Церковь оказалась по обе стороны границы, оставаясь силой, которая была общей для двух сторон конфликта.

В завершение встречи стороны обменялись подарками. Митрополит Митрофан подарил Генеральному секретарю пастору Олафу Твейту экземпляр факсимильного издания Пересопницкого Евангелия для Всемирного Совета Церквей, а также были вручены другие подарки каждому члену делегации. Гостям была проведена экскурсия по Киево-Печерской лавре.

*** От ВСЦ во встрече приняли участие: пастор Олаф Фюксе Твейт (Генеральный Секретарь Всемирного Совета Церквей), митрополит Сасимский Геннадий (Константинопольский патриархат), доктор Андерс Вейрюд (архиепископ на покое, Лютеранская Церковь Швеции, Президент ВСЦ по Европе), госпожа Кэтрин Гордон, (Пресвитерианская Церковь США), епископ Кристофер Хилл (Англиканская Церковь), протоиерей Михаил Гундяев (Русская Православная Церковь), протоиерей Даниил Буда (Румынская Православная Церковь), господин Питер Прув (директор Комитета Церквей по Международным Связям ВСЦ), госпожа Кэрин ван ден Броуке (Реформированная Церковь Голландии), епископ Ян Янссен (Евангелическая Церковь Германии).

Во встрече также приняли участие: заместитель председателя ОВЦС УПЦ протоиерей Николай Данилевич, сотрудники отдела: священник Виталий Полищук, Д. П. Лозинский, С. М. Бортник.

По материалам Отдела внешних церковных связей УПЦ