На восток Украины отправлен одиннадцатый транш Миссии «Милосердие без границ»
20:08, 18 марта 2015Православие
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18 марта Миссия «Милосердие без границ», которая действует под эгидой Украинской Православной Церкви, отправила одиннадцатый транш гуманитарной помощи в буферную зону АТО.
Груз состоит из 20 тыс. суповых наборов (овощи, крупы, консервы, масло), 1 тыс. пакетов детского питания, 1 тыс. матрасов, одеял, одежды и т. п.
По сообщению основателя Миссии протоиерея Захария Керстюк, к трем фурам с гуманитарным грузом во время их передвижения на восток присоединятся машины с благотворительной помощью.
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