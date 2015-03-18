На восток Украины отправлен одиннадцатый транш Миссии «Милосердие без границ»

18 марта Миссия «Милосердие без границ», которая действует под эгидой Украинской Православной Церкви, отправила одиннадцатый транш гуманитарной помощи в буферную зону АТО.

Груз состоит из 20 тыс. суповых наборов (овощи, крупы, консервы, масло), 1 тыс. пакетов детского питания, 1 тыс. матрасов, одеял, одежды и т. п.

По сообщению основателя Миссии протоиерея Захария Керстюк, к трем фурам с гуманитарным грузом во время их передвижения на восток присоединятся машины с благотворительной помощью.

Синодальный информационный отдел УПЦ