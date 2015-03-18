В Польше состоялась презентация книги о жизни святителя Луки (Войно-Ясенецкого)

В польском городе Белостоке состоялась презентация книги о жизни святителя Луки (Войно-Ясенецкого). Об этом сообщает православный канал «Союз». Книга «Не могу молчать» выпущенна издательством Кирилло-Мефодиевского братства. Презентация труда польского священника, отца Мариуша Сынака, состоялась на церковно-медицинском симпозиуме в Белостоке. (Видео)

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