В Деснянском благочинии УПЦ собрано 2,5 тонны гуманитарной помощи

16 марта, по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, на продуктовый склад Центра гуманитарной помощи Синодального отдела по социально-гуманитарным вопросам было доставлено 2,5 тонны гуманитарной помощи от приходов Деснянского благочиния УПЦ.

Епископ Ирпенский Климент, управляющий Восточным киевским викариатством, отметил, что в дни поминальных служб в храмах Украинской Православной Церкви особенно молятся за тех, кто погиб во время боевых действий. Поэтому организованная акция, направленная на то, чтобы не только нашей молитвой, но и делами помочь тем людям, которые пострадали в результате боевых действий на востоке Украины.

По словам владыки, каждый прихожанин, придя в субботний день в храм для поминовения усопших родных и близких, сделал взнос на нужды народа.

Синодальный информационный отдел УПЦ