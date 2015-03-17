Ректор КДАиС и декан Философского факультета КНУ им. Шевченко обсудили перспективы сотрудничества

16 марта управляющий делами Украинской Православной Церкви, ректор Киевской духовной академии и семинарии митрополит Бориспольский и Броварской Антоний провел открытую лекцию на кафедре религиоведения Философского факультета Киевского национального университета им. Тараса Шевченко.

Перед началом лекции для владыки ректора была проведена экскурсия по Музею Истории Киевского университета.

На лекции также присутствовали первый проректор КДА протоиерей Сергий Ющик и проректор КДА по научно-богословской работе профессор Владимир Викторович Бурега.

Митрополит Антоний зачитал слушателям доклад «Киевская духовная академия: история и современность (посвященный 400-летию духовной школы)». После прочтения доклада ректор КДАис ответил на вопросы аудитории.

После лекции состоялась встреча владыки ректора с деканом Философского факультета Анатолием Евгеньевичем Конверским, на которой обсуждались перспективы сотрудничества между учебными заведениями.

В завершение владыка Антоний передал для библиотеки университета издания КДА.

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