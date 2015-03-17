Патриарха Филарета прооперировали в Австрии

Предстоятелю УПЦ Киевского патриархата патриарху Филарету провели операцию по стентированию сосуда сердца в Вене.

Об этом сообщил пресс-секретарь УПЦ КП Евстратий Зоря на Facebook.

"В течение недели Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет находится на плановом лечении. 16 марта 2015 года в одной из ведущих клиник г. Вены (Австрия) он успешно прошел рекомендованную врачами процедуру стентирования сосуда сердца", - сообщил он.

По словам Зари, общее состояние Филарета хорошее.

"Планируется, что до конца недели предстоятель Киевского патриархата вернется в Украину", - сообщил он.

Как известно, стентирование - это процедура по установлению в сосуде специальной конструкции (стента), которая расширяет сосуды в местах сужения и способствует кровотоку.

Украинская правда