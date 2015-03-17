Патриарха Филарета прооперировали в Австрии
Предстоятелю УПЦ Киевского патриархата патриарху Филарету провели операцию по стентированию сосуда сердца в Вене.
Об этом сообщил пресс-секретарь УПЦ КП Евстратий Зоря на Facebook.
"В течение недели Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет находится на плановом лечении. 16 марта 2015 года в одной из ведущих клиник г. Вены (Австрия) он успешно прошел рекомендованную врачами процедуру стентирования сосуда сердца", - сообщил он.
По словам Зари, общее состояние Филарета хорошее.
"Планируется, что до конца недели предстоятель Киевского патриархата вернется в Украину", - сообщил он.
Как известно, стентирование - это процедура по установлению в сосуде специальной конструкции (стента), которая расширяет сосуды в местах сужения и способствует кровотоку.