Винницкие капелланы передали украинским военнослужащим карманные «Молитвенники воина»

На днях из зоны АТО вернулись двое священников Винницкой епархии УПЦ, которые ездят к украинским воинам в качестве капелланов-волонтеров.

Настоятель винницкого храма Святой Троицы протоиерей Алексей Волков и настоятель храма с. Михайловка Винницкого района протоиерей Анатолий Кузнецов посетили мобильный винницкий госпиталь в с. Сватово, а также несколько военных частей и блокпостов, среди которых были такие, которые расположены в непосредственной близости к линии боевых действий, сообщает сайт «Православие в Украине».

Священники передали украинским воинам одежду и продукты, собранные прихожанами православных храмов Винницы и Винницкого района.

Во время этой поездки священники старались больше внимания уделить общению с воинами на духовные темы и подарили каждому военнослужащему специальные «Молитвенники воина», содержащие короткие утренние и вечерние молитвы, молитвы за Украину и украинский народ, молитвы для воинов перед боем и в тяжелые минуты. Все тексты на украинском языке.

Молитвенник - карманного формата. Это совместный проект Спасо-Преображенской общины города Киева и Фонда памяти Блаженнейшего Митрополита Владимира.