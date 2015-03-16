В Украину из Женевы прибывает делегация Всемирного Совета Церквей

18-19 марта Украину посетит представительная делегация Всемирного Совета Церквей (ВСЦ), в состав которой входят 348 христианских конфессий более чем из 100 стран, представляющих около 400 млн. христиан мира.

Делегацию возглавит Генеральный Секретарь ВСЦ доктор Олаф Фюксе Твейт. К руководству ВСЦ входит также вице-модератор Центрального Комитета ВСЦ православный митрополит Сасимский Геннадий (Константинопольский патриархат) и Президент ВСЦ по Европе, лютеранский архиепископ на покое, доктор Андерс Вейрюд (Церковь Швеции). Кроме того, в составе делегации присутствуют также представители различных христианских конфессий из Австралии, Великобритании, Голландии, Германии, Румынии и США.

Принимающей стороной и организатором визита является Украинская Православная Церковь, которая является членом Всемирного Совета Церквей в Украине. Планируется, что во время визита гости встретятся с Всеукраинским советом церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО), представителями религиозных общин Украины, высокими государственными чиновниками.

Целью визита делегации ВСЦ является ознакомление с ситуацией в Украине для понимания того, что может сделать международная христианская община для содействия установлению мира в нашей стране, в том числе и путем поддержки деятельности в этой сфере украинских конфессий.

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