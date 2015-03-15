Мы почитаем Крест Господень, получая духовную силу, чтобы достойно пройти жизненный путь - Блаженнейший Онуфрий

Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий 15 марта, в Крестопоклонное Воскресенье, возглавил Божественную литургию в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерской лавры.

После чтения Святого Евангелия Предстоятель обратился к пастве со словами проповеди о значении Животворящего Креста в современной жизни каждого православного христианина.

«Мы почитаем Крест Господень, кланяемся пред ним и целуем его, получая от него ту духовную силу, которая необходима нам, чтобы достойно пройти свой жизненный путь», - сказал Митрополит Онуфрий.

Его Блаженство напомнил, что в первое воскресенье Великого поста Церковь празднует Торжество Православия, как свидетельство неуклонного соблюдения наставлений святых отцов и спасительных традиций Святой Православной Церкви.

Во вторую - память святителя Григория Паламы, который доказал Божественное происхождение фаворского света, который видели от Христа Его апостолы на Фаворе. Именно фаворский свет свидетельствует нам, что наш Создатель является Высшим Разумом, Совершенным Духом, Любовью и Светом; все эти качества принадлежат Божественной природе, и те люди, которые пытаются сохранить себя от греха и находятся в исполнении заповеди Божий, могут наблюдать этот удивительный Божественный свет и в этой земной жизни и в жизни вечной.

Рассказывая о происхождения Честного Креста Господня и его силе, Блаженнейший владыка отметил: «Когда человек долго идет по пустыне, он томится и ищет, на что бы опереться. Вот такой опорой, как жезлом или посохом для путника, во время подвига Великого поста и является для нас Животворящий Крест Господень».

Сравнивая Животворящий Крест Господень с духовным оружием для каждого христианина, Предстоятель отметил, что им надо уметь правильно пользоваться, как и настоящим оружием.

Главное, чтобы каждый христианин с верой и благоговением накладывал на себя крестное знамение, не спеша и не «ломая» вертикальной и горизонтальной линий креста, от этого зависит сила нашей веры и успех каждого нашего дела и начинания, если мы приступаем к ним с молитвой и знамением Креста Господня.

«Совершая пост, мы также берем этот святой Крест как знамя, как оружие и жезл и идем дальше по пути нашего посильного подвига и пусть Милосердный Господь укрепит на этом пути каждого из нас», - подытожил свою проповедь Блаженнейший Онуфрий.

В конце Литургии было совершено поклонение Животворящему Кресту Господню, после чего Предстоятель благословил верующих.

По материалам официального сайта УПЦ