В Тернопольской епархии УПЦ заявляют о давлении на верующих

В Тернопольской епархии Украинской Православной Церкви заявляют о давлении на верующих и принуждение их изменить конфессиональную принадлежность.

Как сообщает секретарь Тернопольской епархии протоиерей Стефан Балан, 2 и 7 марта в селе Стенка Бучацкого района Тернопольской области "представители «Правого сектора» прибегали к протицерковной агитации с целью дискредитировать верующих Украинской Православной Церкви".

По свидетельству настоятеля храма Рождества Пресвятой Богородицы села Стенка иерея Василия Мойсюка, "провокаторы возле сельского совета разжигали межцерковный конфликт, подстрекая население к насилию против верующих УПЦ и настоятеля храма. Также в ультимативной форме заставляли верующих УПЦ изменить конфессиональную принадлежность и распространяли антицерковные открытки, чему активно способствовал священник Украинской греко-католической церкви".

В Тернопольской епархии УПЦ отмечают, что "кроме пренебрежения Законодательством Украины, провокаторы пренебрегают христианскими и этическими нормами, сознательно прибегая к психологическому давлению на население".

Иерей Василий Мойсюк сообщает, что местные верующие Украинской Православной Церкви испытывают тревогу и просят о помощи и защите, поскольку напряжение не утихает в течение нескольких последних дней.

По материалам официального сайта УПЦ