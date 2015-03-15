Завершилось паломничество Предстоятеля УПЦ к святыням Святой Горы Афон

14 марта Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий завершил свое паломничество к святыням Святой Горы Афон.

В этот день он совершил уставное богослужение в Свято-Пантелеимоновском на Афоне монастыре и во время Божественной литургии вознес молитвы о мире на украинской земле.

Его блаженству сослужили управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, председатель Административного аппарата Киевской Митрополии прот. Владимир Коцаба, а также братия афонской обители в священном сане.

Накануне Блаженнейший владыка посетил афонский монастырь Иверон где совершил чин Акафиста перед уважаемой на Украине Иверской иконой Пресвятой Богородицы. После этого он посетил монастырь Ватопед и поклонился его всемирно известным святыням.

Синодальный информационный отдел УПЦ