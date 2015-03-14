Самопознание для современного человека часто означает вызов Творцу - митрополит Павел

"Самопознание для современного человека часто означает вызов Творцу. Но это не познание истины, это путь в погибель. Истинный путь нам указывает Священное Писание", - сказал наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел 13 марта в своем пастырском слове на вечернем богослужении с чином пассии.

Темой проповеди митрополита Павла было воспоминание о самом событии грехопадения, о причинах, побудивших Адама преступить заповедь, данную Творцом.

Владыка Павел отметил, что "и сейчас человек, который переходит определенную черту в себе самом, уподобляется тем, кто убивал пророков, тем, кто распинал Христа, а сегодня гонит Святую Церковь".

«Сегодня мы стоим у Креста Господнего, чтобы Господь не оставил нас, дабы не помрачился наш ум от дьявольского наваждения, но чтобы мы удостоились услышать призыв Господень стать наследниками Царствия Небесного», - подытожил наместник лавры.

По материалам официального сайта Киево-Печерской лавры