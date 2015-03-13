В Хабаровске оцифровали издание XIX века "Служба с акафистом святому равноапостольному князю Владимиру"

На сайте Христорождественского собора Хабаровска (Россия) представлено издание XIX века «Служба с акафистом святому равноапостольному великому князю Владимиру с присовокуплением жития его и нотных приложений сея службы киевского распева».

Данное издание из фондов приходской библиотеки было оцифровано по благословению настоятеля собора иерея Владимира Белогубова и посвящается празднованию в 2015 году 1000-летия со дня преставления святого. Работы приурочены к Дню Православной книги.

Книга напечатана в Синодальной типографии в 1888 году ко Дню празднования 900-летия со дня Крещения Руси. Известно, что именно в 1888 году в Российской империи впервые проводилось празднование Крещения Руси.

Особенностью издания является его праздничное оформление: двуцветная печать, орнамент, красная строка. Буквицы-миниатюры изображают сюжеты из жития святого равноапостольного князя Владимира на тему Крещения Руси.

Издание требует особых условий хранения и не подлежит выдаче на дом. Цифровая копия делает книгу доступной широкому кругу читателей.