Социальный отдел Киево-Печерской лавры призывает помогать сиротам и всем нуждающимся

Сотрудники социального отдела Киево-Печерской лавры опекают специализированный общеобразовательный детский дом смешанного типа «Малятко» в Киеве. На днях братия монастыря посетила своих подопечных.

Дети полакомились сладостями, получили продукты питания для приготовления завтраков, обедов, ужинов, добротную одежду. Коллективу детского дома монастырские гости подарили икону.

Сотрудники соцотдела помогают семье, где мальчик воспитывается бабушкой и родственницей с ограниченной подвижностью. Иеродьякон Моисей проведал семью и передал продукты питания и вещи для малыша и родных. Доброму слову и улыбке монаха здесь были рады не меньше, чем пакетам с приношениями.

Часто в отдел обращаются семьи с маленькими детьми. Общаясь со своими подопечными, сотрудники соцотдела не только предлагают им посильную материальную помощь, помощь продуктами, одеждой, но считают не менее важным дело их духовного окормления, молитвенное обращение к Отцу Небесному о Его особом покровительстве и водительстве в православной вере.

Социальный отдел Киево-Печерской лавры приглашает помочь продуктами питания, особенно длительного хранения, одеждой, игрушками, оказать материальную помощь нуждающимся по адресу: Киево-Печерская лавра, корпус № 65, кабинет № 215. Справки: (044) 255 11 19, (093) 345 01 20.

По материалам официального сайта Киево-Печерской лавры.