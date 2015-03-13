Волынская епархия УПЦ заявила об обращении в суд за клевету и разжигание религиозной вражды

На днях несколько волынских интернет-изданий сообщили о том, что в Луцке во время мероприятий по случаю чествования памяти Тараса Григорьевича Шевченко глава Волынской епархии УПЦ КП митрополит Михаил выступил с заявлением, в котором он назвал священников УПЦ “сепаратистами в рясах”, а верующих - “холопами”.

Об этом сообщает официальный сайт Волынской епархии УПЦ.

"При этом он выступил с заведомо ложной информацией, что якобы священники не отпевают воинов АТО и не присутствуют на панихидах. Более того, митрополит Михаил отметил, что УПЦ якобы передала России свои крымские епархии... Сказанное митрополитом Михаилом - это не просто сознательная ложь, сказанное им содержит в себе признаки как административных правонарушений, так и преступлений. Во-первых, это клевета. Во-вторых, это публичное оскорбление. В-третьих - это разжигание религиозной вражды", - говорится в сообщении.

Представители Волынской епархии Украинской Православной Церкви заявляют о том, что будут обращаться в прокуратуру и Службу безопасности Украины с целью проведения соответствующей проверки по указанным выше фактам.

Волынская епархия УПЦ опровергает всю информацию, которую приводил в своем заявлении глава Волынской епархии УПЦ КП. В частности 11 марта этого года в Киево-Печерской лавре состоялась официальная пресс-конференция, на которой было документально подтверждено, что крымские епархии и в дальнейшем находятся в составе Украинской Православной Церкви.

Также в Волынской епархии УПЦ уверяют, что священники УПЦ всегда отпевают воинов АТО, когда их родные и близкие обращаются с такой просьбой. На каждой литургии священники совершают молитву за власть и войско Украины.

"Более того, Церковь не могла бы не отпевать своих прихожан, среди воинов АТО есть немалое количество наших верных. Священники и миряне Украинской Православной Церкви постоянно помогают украинской армии, а также вынужденным переселенцам. Поэтому обвинять наших верных в том, что они являются «холопами», «малостоящими», «антихристом» просто аморально. Прикрываясь воинами АТО и пытаясь их как бы «присвоить» себе, митрополит Михаил оскорбляет тех реальных бойцов, которые являются нашими верующими, поскольку он в них видит «антихристов»", - пишет в своем заявлении Волынская єпархия УПЦ.

"Учитывая изложенные факты, призываем митрополита Михаила принести официальные публичные извинения за свои слова. Кроме того, по факту его заявления Волынская епархия Украинской Православной Церкви будет обращаться в правоохранительные органы", - заключают представители УПЦ.

Официальный сайт Волынской епархии УПЦ