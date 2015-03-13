Вышел выпуск вестника "УНИАН-Религии" № 34 (6-13 марта)

Уважаемые подписчики и читатели УНИАН!

Сообщаем Вам о выходе выпуска № 34 "Религии", который представляет собой подборку новостей и публикаций, размещенных на сайте "УНИАН-Религии" в период с 6 по 13 марта.

С этим и другими выпусками Вы можете ознакомиться здесь: http://unian.net/rus/products/114/

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*** «УНИАН-Религии» - специальный проект УНИАН о религиозной жизни Украины, о деятельности религиозных организаций, действующих в соответствии с украинским законодательством. Проект "УНИАН-Религии" не пропагандирует ту или иную религию, но стремится поддержать уверенность общества в необходимости мирного сосуществования конфессий. Сайт «УНИАН-Религии» доступен на украинском и русском языках.