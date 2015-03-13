Крымские пограничники требовали взятку от архиепископа УПЦ КП - возбуждено уголовное производство

На административной границе с Крымом украинские пограничники требовали взятку от Архиепископа Симферопольского и Крымского УПЦ Киевского Патриархата Климента.

По этому факту возбуждено уголовное производство.

Об инциденте на своей странице в Фейсбуке рассказал народный депутат Украины, член межфракционного объединения «Крым» Георгий Логвинский, сообщает Институт религиозной свободы.

“Мы зафиксировали факт вымогательства взятки при прохождении таможни на границе с Крымом. Потерпевшим стал Архиепископ Климент. Проводится служебное расследование с целью выявления всех лиц, причастных к преступной схеме. Я, как народный депутат, обратился в прокуратуру с требованием возбудить уголовное производство по факту взятки на основании ст. 368 УК Украины против причастных лиц и буду держать на контроле это дело”, – подчеркнул парламентарий.

Георгий Логвинский выразил надежду, что наказание будет по всей строгости закона.

Он также отметил, что “жесткая борьба с каждым конкретным случаем грубого нарушения прав наших граждан в итоге приведет к очищению наших служб от взяточников и вымогателей, которые бесстыдным образом наживаются на горе обычных граждан”.

В свою очередь, как сообщает Ualife.net, архиепископ Климент прокомментировал ситуацию так: “Надеюсь, что после моего обращения на Чонгаре будет наведен порядок. Во-первых, пограничники будут общаться на государственном языке. Во-вторых, не будут больше требовать взяток. И в-третьих, перестанут ставить вопрос, почему я еду в Украину: это не граница между государствами, это административная граница”.

Как стало известно, инцидент произошел на пропускном пункте Чонгар на материковой Украине в ночь с 9 на 10 марта 2015 года, когда архиепископ Климент направлялся в Киев для участия в круглом столе в Кабинете Министров Украины.