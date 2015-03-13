Блаженнейший Митрополит Онуфрий на Афоне молится за мир в Украине

Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий с паломническим визитом прибыл на Святую Гору Афон.

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Его Блаженство в паломничестве сопровождает управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний и глава Административного аппарата Киевской Митрополии прот. Владимир Коцаба.

После прибытия на Святую Гору члены украинской делегации во главе с Предстоятелем совершили Божественную литургию в соборном храме Свято-Пантелеимоновского монастыря. Во время Литургии Блаженнейший Митрополит Онуфрий вознес молитву о наступлении мира на Украинской земле.

В этот же день состоялась встреча Предстоятеля Украинской Православной Церкви с братией обители.

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