Центр гуманитарной помощи УПЦ организует постоянную доставку продуктов питания в Донецк и Макеевку

Синодальный отдел по социально-гуманитарным вопросам УПЦ совместно с благотворительным фондом «Фавор» в рамках проекта «Добрый Киевлянин» начали осуществлять адресную помощь непосредственно в зону боевых действий.

9 марта на склад гуманитарной помощи в Киево-Печерской лавре был доставлен груз от Северного киевского викариатства для отправки продуктов и другой гуманитарной помощи пострадавшим от боевых действий в Донецке и Макеевке. Как отметил викарий Киевской Митрополии епископ Боярский Феодосий, помощь была собрана в пяти благочиниях Северного викариатства.

Значительную часть предоставленной помощи составили продукты питания и одежду.

По сообщению Центра гуманитарной помощи, в ближайшее время к проекту присоединятся Южное и Восточное киевские викариатство, благодаря чему будет организована постоянная доставка продуктов питания в благотворительные столовые Донецка и Макеевки.

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