В Ровно ежемесячно будут совершать ночной крестный ход

В ночь с первой пятницы на субботу, начиная с марта, будет совершаться крестное молитвенное шествие окрестностями Ровно.

Об этом сообщает сайт Ровенской епархии УПЦ.

«Молитвенное шествие - это древняя православная традиция, которая, прежде всего, имеет целью свершение христианских молебнов. Когда неся крест, хоругви, святые иконы, люди охраняли молитвой ту территорию города или села, где они ходили, от сил зла», - рассказал секретарь Ровенской епархии УПЦ, протоиерей Виталий Герлинский.

Даты проведения крестных ходов:

6-7 марта 2015

3-4 апреля

8-9 мая

5-6 июня

3-4 июля

7-8 августа

4-5 сентября

9-10 октября

13-14 ноября

4-5 декабря

Маршрут проведения ночных крестных ходов:

Перекресток улиц Костромская - Орлова; Ленокомбинатовская - Фабричная - Волынской Дивизии - Мельника - Р.Шухевича - Князя Владимира - Млинивская - Макарова - Тиннивская - Басивкутского - Мирющенко - Д.Галицкого, перекресток улиц Костромская - Орлова.

Время проведения крестных ходов:

Начало - в 20:00 возле холма Славы (перекресток ул. Костромская - Орлова); окончание - примерно в 5:00 утра.