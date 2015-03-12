Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине выразила озабоченность в связи с провокацией на Сумщине

Региональное представительство Мониторинговой миссии ООН по делам человека в письме на имя архиепископа Сумского и Ахтырского Евлогия выразило озабоченность в связи с нарушением права вероисповедания на Сумщине - сообщает официальный сайт Сумской епархии УПЦ.

Со стороны Миссии будут предприняты действия в рамках мандата Управления Верховного комиссара ООН по правам человека для всестороннего изучения ситуации относительно православных верующих на Сумщине.

Напомним, что 1 марта 2015 года, в неделю Торжества Православия, у входа Спасо-Преображенского кафедрального собора г. Суммы группа численностью около 20 человек в масках и в камуфлированной одежде с эмблемами “Правого сектора”, устроила провокацию.